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«هتتجوزي إمتى؟».. رد صادم من «رانيا يوسف»

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رانيا يوسف
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 رفضت الفنانة رانيا يوسف، الارتباط في الوقت الراهن بعد أن خاضت تجربة الزواج من قبل ثلاث مرات.

جاء ذلك خلال ردها على جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل ‏الاجتماعي المختلفة.

إذ أجابت "رانيا" عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي  على تطبيق "إنستجرام" عن سؤال وجه إليها ‏الجمهور، "هتتجوزي تاني؟"، لترد ساخرة "كلهم مصطفى أبو تورتة".

وكان تشير بذلك إلى الواقعة التي كانت مثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام المصري مؤخرًا بعد أن ترك شاب يدعى "‏مصطفى" خطيبته في قاعة احتفال الخطبة، وغادر مع أهله حاملًا "التورتة" متحججًا بخاله المريض.‏

وفي ردها سؤال آخر عن مواصفات شريك حياتها، "إيه أكتر حاجة بتحبيها في الراجل"، أجابت رانيا يوسف "يكون ‏عنده رحمة".‏

تزوجت رانيا يوسف عدة مرات، ويعتبر المنتج محمد مختار أول أزواج رانيا، حيث ارتبطت في بداية حياتها الفنية به، رغم فارق السن الكبير بينهما، واستمرت معه حوالي 12 عامًا، وأنجبت ابنتيها نانسي وياسمين.

بعد طلاقها من "مختار" سرعان ما تزوجت من رجل الأعمال كريم الشبراوي، تلك الزيجة التي لم تدم سوى 4 أشهر فقط. وتزوجت للمرة الثالثة من رجل الأعمال طارق عزب.


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