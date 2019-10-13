وديًا.. البرازيل تتعادل إيجابيًا مع نيجيريا

13 أكتوبر 2019 - 04:38 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة لقاء البرازيل مع نظيره نيجيريا، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الأحد، على الملعب الوطني في سنغافورة، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المقبلة.

وأحرز هدف التقدم في المباراة اللاعب جوزيف أريبو لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 35، وتعادل لمنتخب البرازيل اللاعب كاسيميرو في الدقيقة 48 من زمن المباراة، التي شهدت خروج نيمار في الدقيقة 12 بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

يذكر أن منتخب البرازيل تعادل أيضا بنفس النتيجة مع السنغال، على نفس الملعب، الخميس الماضي.