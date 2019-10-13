برلماني يطالب بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على تركيا

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قال النائب حامد جهجه، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، إن ما فعلته تركيا بهذا العدوان على الأرض السورية يستدعى تحركًا سريعًا وفوريًا قبل أن تتمكن تركيا من تغيير طبيعة المنطقة حتى ولو كان ذلك لمنع أى نشاط كردى ضد تركيا، يبدأ من هذه المنطقة.

وأضاف النائب، في بيان صحفي، أن العالم كله يجب أن يكون أكثر إيجابية ويوقع عقوبات عاجلة منها مقاطعة البضائع التركية بكل أشكالها وأنواعها، فالدم العربي كله حرام، والرئيس التركي استباح دماء الأشقاء السوريين.

وطالب بمقاطعة السياحة وعدم السفر إلى تركيا، حيث إنه من شأن هذا الحصار أن يؤثر تأثيرا مباشرا على المواطن التركى الذى يضج في الأساس من نظام أردوغان وتصرفاته الغبية، وأدخل ببلاده في أزمات خارجية مع دول العالم، وترك الأوضاع في الداخل تزداد سوءًا.

ودعا عضو مجلس النواب، المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية أن يكون لها موقف حاسم تجاه أردوغان، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على بلاده.

وأشاد بموقف مصر تجاه العدوان التركي على سوريا، حيث يحسب لها أنها أعلنت رفضها منذ اللحظات الأولى للغزو الغاشم، وحذرت من التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.


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