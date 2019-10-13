مفاجأة.. نجم الزمالك على أعتاب أهلى جدة

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رحب طارق حامد لاعب خط وسط فريق الزمالك، بالانتقال إلى أهلى جدة السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. بحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" السعودية.

وكانت هناك أخبار تشير إلى أن المدرب السويسري كريستيان جروس اقترب بشدة من تدريب أهلي جدة الفترة المقبلة، بعد وصول المفاوضات بينهما لمرحلة متقدمة.

وسبق لجروس تدريب اللاعب الموسم الماضي، وقاده للفوز بالسوبر المصري السعودي، وكأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وكانت هناك أزمة ظهرت مؤخرًا، بعدما ألمح اللاعب إلى نفاد صبره بسبب مشكلة تأخر المستحقات التي يعاني منها الفارس الأبيض خلال الفترة الحالية.


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