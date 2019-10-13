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إصابة مصارع شهير وعملية جراحية لإنقاذه

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غونثالو كاباييرو
غونثالو كاباييرو

متابعات - أمينة عبد العال

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اسبانيا

ثور هائج

غونثالو كاباييرو

تعرض مصارع الثران الأسباني" غونثالو كاباييرو" 27 عام للإصابة ،بعدما نطحه ثور، أمس، خلال مصارعة ثيران في حلبات مدريد، بمناسبة العيد الوطني الإسباني.

وذكرت صحف إسبانية أن المصارع هو صديق ابنة شقيقة ملك إسبانيا فيكتوريا فيديريكا التي كانت حاضرة، حسبما ذكرت " سكاي نيوز".

وأعلن المنظمون "إصابة غونثالو كاباييرو بجروح خطرة جدا"، وأوضحوا أن كاباييرو تعرض للنطح من الثور في الفخذ الأيسر، مما تسبب له بجرحين، الأول 30 سنتمترا والثاني 25 سنتمترا"، كما أدت النطحة إلى قطع الشريان الفخذي.

وأخضع الأطباء الجريح لعملية جراحية بعد تخديره بالكامل، ومن ثم نقل إلى المستشفى. وتضم حلبات مدريد غرفتي عمليات جراحية حيث يعالج مصارعو الثيران من الإصابات على الفور.

 وكانت الصحف الإسبانية ذكرت في مايو الماضي أن مصارع الثيران الشاب أصيب بنطحة في الفخذ الأيسر في الحلبات نفسها.


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