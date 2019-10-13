البرهان يبدأ المفاوضات مع الحركات المسلحة بجوبا.. غدًا

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جوبا

مفاوضات السلام

عبد الفتاح البرهان

الحركات المسلحة

يشهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول الركن  عبد الفتاح البرهان، بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا، الجلسة الافتتاحية للمفاوضات مع الحركات المسلحة في تحالف «الجبهة الثورية» والحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.

ومن المقرر أن يحضر الجلسة، عدد من رؤساء دول الجوار.

فيما أصدر مجلس السيادة مرسومًا دستوريًا بتعيين سليمان محمد الدبيلو رئيسًا لمفوضية السلام ومقررٍا للمجلس الأعلى للسلام.

وتسلم البرهان، أمس الأول الجمعة، دعوة رسمية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لحضور الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدى الحكومة والحركات المسلحة.

يذكر أن البرهان، يترأس مجلس السلام الذي يضم في عضويته أعضاء «السيادة»، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي، ووزير مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الحكم الاتحادي، إلى جانب ثلاثة خبراء أكْفاء من ذوي الصلة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن وفد المفاوضات الحكومي يضم من أعضاء مجلس السيادة، محمد حمدان دلقو، ومحمد الفكي سليمان، وشمس الدين الكباشي، وياسر العطاء، ومحمد الحسن التعايشي، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة.


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