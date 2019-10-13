أول تعليق لـ"السيسي" على فيلم الممر

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الندوة التثقيفية

الممر


أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بفيلم "الممر"، قائلا: " الفيلم كان جميل جدًا، وكانت رسالة جميلة للمصريين كلهم، وأداء كل من شارك فى الفيلم الحقيقة مميز ، وكان أداؤهم رائعا". 

و أضاف "السيسي"، خلال كلمته بالندوة التثقيفية اليوم الأحد قائلا :" أداء الفيلم عكس الروح المصرية الحقيقية، سواء كان الممثل، أو الممثلة من غير المصريين، وبيتكلم باسم غير المصريين، لافتًا إلى أن قصة الفيلم حقيقية والأداء وصل لكل شرائح المجتمع المصري.

 وتابع: "فكرتونا بالأحداث دى والشباب اللى ما شفش دا شافه وعرف عظمة مصر و أصرار جنودها علي النصر". 


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