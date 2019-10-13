فودة: بدء المرحلة الثانية لتجميل شرم الشيخ

13 أكتوبر 2019 - 01:09 م

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن بدء المرحلة الثانية لتجميل مدينة شرم الشيخ من نتائج أعمال منتدى فنون شباب العالم فى دورته الثانية، والمقرر لها خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر المقبل.

وقال، محافظ جنوب سيناء، فى تصريحات صحفية، إن تطوير وتجميل مدينة شرم الشيخ، واستضافة مدينة شرم الشيخ لمنتدى فنون شباب العالم، يأتى توافقًا مع دعوة الرئيس للاهتمام بالشباب ودعمهم في مصر والعالم، مشيرًا إلى أنه تم تجميل عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بالأعمال التى تمت خلال المنتدى الأخير من العام السابق، وسوف يتم استكمال أعمال التطوير والتجميل من خلال الدورة الحالية من المنتدى.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء منتدى فنون شباب العالم، خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر المقبل، برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس عماد عزيز، صاحب مجموعة سافوى، ومن تنظيم أوستراكا للفنون، وتنظيم المعارض والمهرجانات، وبمشاركة 100 فنان من 40 دولة حول العالم، من الشباب المتميزين فنيًا من مختلف الفنون، مع دعوة بعض كبار فناني العالم المشهورين.

وقال، الفنان التشكيلى محمد حميدة، منظم المنتدى ومؤسس "أوستراكا" للفنون، إن الاستثمار فى الثقافة والفنون وهى القوة الناعمة التى من خلالها نستطيع أن نوصل رسالة للعالم أن مصر بخير وسلام، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ ستشهد أكبر فعالية فنون فى العالم، حيث ستستضيف مدينة شرم الشيخ، المنتدى الذى سوف يشارك فيه 100 فنان من 40 دولة حول العالم، والذى يضم العديد من الفعاليات، منها سمبوزيوم للنحت لعباقرة ومشاهير النحت فى العالم من مصر وعدة دول أجنبية ويستخدمون خامات وكتل الرخام والأحجار الضخمة فى إنتاج أجمل المنحوتات العالمية التى ستتزين بها شرم الشيخ.

أضاف "حميدة"، فى بينان له، أن هذا المنتدى يأتى بعد نجاح الذى شهدته الدورة الأولى العام الماضى، وتأكيدًا لتوجيهات الرئيس السيسى، نحو الاهتمام بمختلف الفنون والمبدعين من شباب العالم، مشيرًا إلى أن الملتقى يضم ضمن فعالياته، مهرجان للرسم والتشكيل على قوارب التزحلق على الأمواج من نخبة من المبدعين من دول العالم، ويصاحبه ورشة لفنون أطفال المدارس من القاهرة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى إقامة أكبر ورشة فنون تشكيلية لـ 100 فنان تشكيلى لمدة يومين بمنطقة سوهو سكوير ومنها ورش الرسم على المراكب والسيرف بورد والتصوير والرسم، كما سيتم تنظيم برنامج سياحى وترفيهى للفنانين والمشاركين فى المنتدى بزيارة الأهرامات والقاهرة الفاطمية والمتحف المصرى، بالإضافة إلى جولات بحرية وسفارى بشرم الشيخ، حتى يتأثر الفنانين بطبيعة شرم والشيخ والقاهرة على أعمالهم الفنية.

وأكد منظم منتدى فنون شباب العالم، أنه سيتم استكمال وتجميل ميدان الصداقة بشرم الشيخ بالمنحوتات الفنية لتحويله لأول متحف دولى مفتوح للنحت ويشارك فيه مشاهير النحت من كل أنحاء العالم، حيث تم البدء فى أولى خطوات تجميل هذا الميدان فى الدورة السابقة، وافتتحه وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشيرًا إلى نجاح هذا الحدث الكبير الذي سيضيف لمصر الكثير من الترويج السياحى والثقافى والدعم السياسي من جوانب أظهار الأمن والسلام والجمال التى تتمتع به مصر حاليًا بعد عدة سنوات من الصعاب والتحديات التى واجهت القيادة السياسية بكل صبر وتفانى ومجهود حتى وصلنا إلى ما نحن عليه من ظواهر ونتائج الإصلاح الاقتصادي، مناشدًا، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإعطاء توجيهات للوزارات المعنية للمساعدة ورعاية هذا الحدث الدولى.

ومن ضمن فعاليات المنتدى، استضافه الفرقة الهندية الاستعراضية "kalakar "، وتضم راقصين وموسيقيين، حيث تم التنسيق مع وزارة الخارجية الهندية لتقديم عرض فنى بسفارة الهند لهذه الفرقة قبل وصولها إلى شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الدكتور لياقت على المستشار الثقافى لسفارة الهند بالقاهرة، ومحمد سعيد عثمان، منسق البرامج الثقافية بسفارة الهند بالقاهرة، سيكونان من ضيوف المنتدى.

وأشار، "حميدة"، إلى أن حفل ختام المنتدى سوف يُقام يوم 30 أكتوبر المقبل، بإقامة أكبر معرض دولى للأعمال النحت التى أنجزت فى الورش، فى منطقة السوهو سكوير، وتكريم الفنانين المشاركين، بحضور قيادات محافظة جنوب سيناء وضيوف الشرف.



