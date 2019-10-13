  • الإثنين 14 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:56 ص
بحث متقدم
مجلس النواب

اختفاء نجل عضو بمجلس النواب في ظروف غامضة

كنيسة

حريق هائل بكنيسة مارجرجس بحلوان والكنيسة تصدر بيان

مواقع التواصل الاجتماعي

خبير يكشف معلومة خطيرة عن مواقع التواصل

السيسي خلال مؤتمر الشباب

أهم رسالة للرئيس السيسي للمصريين خلال الندوة التثقيفية

أرشيفية

محطات التحلية.. هل تكون الحل لأزمة «سد النهضة»؟

أرشيفية

خبيران يحددان أولويات مقابلة «السيسي» و«أبي أحمد»

ارشيفية

تطور خطير.. الجيش السوري يتحرك لمواجهة تركيا

السيسي

«السيسي» يخص هذا الفنان بالإشادة عن دوره في فيلم «الممر»

مرتضى منصور

مرتضى يتقدم ببلاغ ضد «الخطيب» و19 شخصًا بالأهلي

سد النهضة

موقف مصري صارم ضد دول تعمل شركاتها بـ"سد النهضة"

عمران خان يكشف: ترامب طلب مني هذا الأمر بشأن السعودية وإيران

آخر الأخبار

عمران خان وترامب
عمران خان وترامب

علي محمود

أخبار متعلقة
#

ترامب: السعودية وافقت على "الدفع".. مقابل هذا الشيء

#

السفارة السعودية تحذر مواطنيها من هذا الأمر

#

السودان يطلب هذا الأمر من السعودية.. الأخيرة ترد

#

ترامب يعرض الوساطة بين الهند وباكستان بشأن كشمير

إيران

السعودية

ترامب

عمران خان

قال رئيس الوزراء الباكستاني؛ اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي طلب مني تحضير الأجواء أمام حوار بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، كشفت الجمعة الماضي، النقاب عن وساطة يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بين إيران والسعودية؛ حيث من المقرر أن يصل "خان" إلى طهران غدا السبت.

جاء هذا بعدما أعلن خان في تصريح على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا أنه يلعب دور الوسيط، بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان؛ للحد من التصعيد بين إيران والسعودية.

وقال خان وقتها: "لا يمكنني الكشف حاليا أكثر، باستثناء أننا نحاول القيام بذلك "، مضيفا: "لقد طلب مني الرئيس الأمريكي التوسط وقد تحدثت بالفعل مع الرئيس الإيراني".

وتابع: "كما تباحثنا مع الأمير محمد بن سلمان، وهو طلب مني أن أتحدث للرئيس الإيراني، حيث كان على علم بأنني سألتقي به، كما سألني الرئيس ترامب ما إذا بإمكاننا تخفيف حدة التوتر وحتى ربما التوصل إلى اتفاق جديد".

وذكر خان أنه نقل هذا السؤال لروحاني، مضيفا: "نعم، نفعل كل ما بوسعنا، وهذه العملية مستمرة ولا أستطيع الكشف عن أكثر مما قلت".

فيما يأتي الإعلان عن الوساطة الباكستانية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترا كبيرا في العلاقات بين السعودية وإيران.؛ خاصة تعرض السعودية 14 سبتمبر الماضي لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" شرق البلاد، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية المدعومة إيرانيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على حقيقة إصابة رمضان صبحى فى مباراة المنتخب
» الزمالك بطل افريقيا لليد بعد فوز مثير على سبورتنج
» أسعار الحديد في النازل والركود سيد الموقف
» هذا ما قاله أحمد موسى على الهواء عن سيناء
» تصريح ناري لـ "نبيل القروي" بعد الهزيمة بالانتخابات
» إجراءات عاجلة بشأن العمالة الوافدة في الكويت
» فوز المنتخب الأوليمبي على جنوب إفريقيا بهدف نظيف ودياً
» هذا ما قاله الرئيس التونسي الجديد في أول تصريح له
» خبير اقتصادي: هذا الأمر ساهم في خفض معدلات البطالة
» أول تعليق لـ«قيس سعيد» بعد فوزه برئاسة تونس
» «الحلفاوي»: هذا ثاني أفضل لاعب بعد «الخطيب»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية