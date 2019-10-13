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بـ"فيديو مثير".. كويتية شهيرة تهز السوشيال ميديا

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حليمة بولند
حليمة بولند

متابعات-علا خطاب

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حليمة بولند

هزت الإعلامية الكويتية،حليمة بولند، مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها في فيديو جديد أحدث ضجة كبيرة، وعرضها لموجة من الانتقادات بسبب حركاتها الـ"غير لائقة".

وظهرت "حليمة" في الفيديو وهي تتمايل بدلع على أنغام إحدى الأغنيات، إلا أن أكثر ما لفت الأنظار ملابسها الضيقة والمكشوفة في الجزء الأعلى منها.

في المقابل، علق على الفيديو الكثير من المتابعين الذين اعتبروا أنها تخطت الحدود، وجاء في التعليقات: “قلة أدب” و”مراهقة متأخرة” و"ترى هي حققت الشهرة بفضل هي الفيديوهات والصور غير المناسبة”، كما وصل بعضها إلى حد الشتم.

من جانبها، نشرت "حليمة" فيديو آخر لها وهي تمارس لعبة الـ"جولف" وترشد المتابعين إلى كيفية فعل ذلك بالكثير من الدلال، واختارت لهذا ملابس رياضية إلا أن المتابعين لاحظوا أنها تبدو من خلالها قصيرة القامة ولم يترددوا في السخرية منها.


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شاركت #حليمة_بولند متابعيها على سناب شات بمقطع فيديو، اظهرت من خلاله ملابسها المكشوفة واعتبره البعض بأنه غير مناسب ولا يليق بالمجتمع الخليجي وتظهر المذيعة الكويتية في المقطعوهي تتمايل بدلع وتقوم بحركات مليئة بالغنج كعادتها، ولكنها لم تكترث او ربما لن تتنبه من الفستان الضيق جداً، الامر الذي لاحظه متابعيها ودفعهم لانتقادها بقسوة. تعرضت حليمة لهجوم قاس من عدد كبير من متابعيها الذين تفاعلوا مع المقطع، واصفين اياه بالمستفز وغير المناسب للقيم والعادات الخليجية، وطالبوا السلطات الكويتية بمحاسبتها ووضع حد لتماديها على السوشيال ميديا يذكر انها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه حليمة للانتقاد والهجوم بسبب ملابسها الجريئة واستعراضها لمفاتنها بدلع وبشكل دائم، غير ابهة للاهانات القاسية التي ترافق تصرفاتها. . . . . . . . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal

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