بـ"فيديو مثير".. كويتية شهيرة تهز السوشيال ميديا

هزت الإعلامية الكويتية،حليمة بولند، مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها في فيديو جديد أحدث ضجة كبيرة، وعرضها لموجة من الانتقادات بسبب حركاتها الـ"غير لائقة".

وظهرت "حليمة" في الفيديو وهي تتمايل بدلع على أنغام إحدى الأغنيات، إلا أن أكثر ما لفت الأنظار ملابسها الضيقة والمكشوفة في الجزء الأعلى منها.

في المقابل، علق على الفيديو الكثير من المتابعين الذين اعتبروا أنها تخطت الحدود، وجاء في التعليقات: “قلة أدب” و”مراهقة متأخرة” و"ترى هي حققت الشهرة بفضل هي الفيديوهات والصور غير المناسبة”، كما وصل بعضها إلى حد الشتم.

من جانبها، نشرت "حليمة" فيديو آخر لها وهي تمارس لعبة الـ"جولف" وترشد المتابعين إلى كيفية فعل ذلك بالكثير من الدلال، واختارت لهذا ملابس رياضية إلا أن المتابعين لاحظوا أنها تبدو من خلالها قصيرة القامة ولم يترددوا في السخرية منها.