مواصلات مصر الناقل الرسمي لمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

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البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن "مواصلات مصر" هي الناقل الرسمي لمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019 من خلال 4 خطوط رئيسية هم ميدان عبد المنعم رياض، ميدان الجيزة، ميدان العباسية، وميدان رمسيس، حيث يفتح معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار أبوابه هذا العام في الفترة من 24 وحتى 25 أكتوبر 2019 بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية، والذي تنظمه الأكاديمية في إطار سعيها لنشر ثقافة الابتكار وتسويق الابتكارات وأصبح المعرض بمثابة سوق سنوي للابتكار، وذلك للعام السادس على التوالي، والدخول للمعرض مجاناً لكل المهتمين وتم اختيار مواصلات مصر للوصول إلى كل المواطنين في الشارع المصري حيث نهدف الي زيادة الوعي والاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ومن المتوقع أن يحضر معرض القاهرة الدولي للابتكار هذا العام في نسخته السادسة عدداً من الوزراء، ورجال الدولة، والمستثمرين ورجال الأعمال والبنوك ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ما يقرب من 1000 عارض من مصر، والدول العربية، الأوروبية، والإفريقية، وأكثر من 7000 زائر من المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما سُيعرض أكثر من 60 ابتكار في جناح مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا (TICOs ) في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، و12 مشروع في جناح التحالفات التكنولوجية، و15 مشروع في جناح تعميق التصنيع المحلي، وأكثر من 30 مشروع في جناح المبادرات والحملات والمشروعات القومية، وما يزيد عن 25 فكرة في جناح الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، و30 ابتكار في جناح  مشروعات التخرج، وأيضا أكثر من 60 فكرة في جناح التعليم الفني ومدارس الـ STEM ، وهناك 10 مشروعات في جناح برنامج جسور التنمية ، كما سيكون هناك أكثر من 50 فكرة معروضة في جناح الابتكار المجتمعي للأفراد، وعدد 30 مشروع في جناح الإستراتيجية القومية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي، ويشارك في المعرض كل عام عدد من اللوحات والمنحوتات الفنية لأكثر من 40 عمل فني في جناح الفنون والآداب، و25 فيلم وثائقي عن ابتكارات الشارع المصري، هذا بخلاف المشاركات الدولية ومشاركات الشركات الصناعية والعديد من الأجنحة في المجالات المختلفة.

كما يضم المعرض هذا العام جناح متميز للطفل المبتكر حيث يشارك ما يقرب من 150 طفل مبتكر من (جامعة الطفل، المراكز الاستكشافية ، إدارة الموهوبين، وحدة البحث العلمي) كما يتم استقبال أكثر من 2000 طفل بالمعرض - من خلال تسجيلهم على صفحة التواصل الاجتماعي للأكاديمية - في جناح التعليم الإبداعي والوسائط المتعددة بمعدل 10000 طفل على مدار اليومين من مختلف المحافظات: القاهرة والجيزة، المنيا، الغربية، المنصورة، الأقصر، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، والشرقية.

وسيكون ضيف شرف المعرض هذا العام الإتحاد الأفريقي وبمشاركة 26 دولة حول العالم.


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