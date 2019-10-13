أول رد قطري على قرار "الإدانة" العربي

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دافع مدير المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، على حسابه عبر "تويتر"، عن قرار الدوحة التحفظ على البيان الذي "أدان العملية التركية ووصفها بأنها عدوان واحتلال لأراضي دولة عربية".

وقال الرميحي: "التحفظ على قرار الجامعة العربية للاجتماع الطارئ للنظر بعملية "نبع السلام" التركية في شمالي سوريا هو "قرار سيادي لكل دولة".

وكانت تركيا أعلنت أن الجانب القطري أبدى دعمه للعملية في مكالمة هاتفية جرت بين وزيري دفاع البلدين خلوصي آكار وخالد بن محمد العطية.

وبدأت تركيا عملية عسكرية شمال شرق سوريا؛ تعرضت على إثرها لإدانات موسعة جاء على رأسها، أمس فرار جامعة الدول العربية بالإدانة.


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