  • الإثنين 14 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:57 ص
بحث متقدم
مجلس النواب

اختفاء نجل عضو بمجلس النواب في ظروف غامضة

كنيسة

حريق هائل بكنيسة مارجرجس بحلوان والكنيسة تصدر بيان

مواقع التواصل الاجتماعي

خبير يكشف معلومة خطيرة عن مواقع التواصل

السيسي خلال مؤتمر الشباب

أهم رسالة للرئيس السيسي للمصريين خلال الندوة التثقيفية

أرشيفية

محطات التحلية.. هل تكون الحل لأزمة «سد النهضة»؟

أرشيفية

خبيران يحددان أولويات مقابلة «السيسي» و«أبي أحمد»

ارشيفية

تطور خطير.. الجيش السوري يتحرك لمواجهة تركيا

السيسي

«السيسي» يخص هذا الفنان بالإشادة عن دوره في فيلم «الممر»

مرتضى منصور

مرتضى يتقدم ببلاغ ضد «الخطيب» و19 شخصًا بالأهلي

سد النهضة

موقف مصري صارم ضد دول تعمل شركاتها بـ"سد النهضة"

السيسي:

"إحنا بنحارب ونبني ومطلبناش تبرعات من حد"

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

إعلامي عن الزيادة السكانية:" بلاش ليالي جمعة و اتهدوا شوية"

#

عمرو أديب يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة

#

«المسيحية» على وشك الاختفاء من الشرق الأوسط

الجيش

السيسي

الندوة التثقيفية



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشعب المصري بعد الهزيمة كان يجمع التبرعات لبناء الجيش، والفنانون كانوا يحيون حفلات في مصر وخارجها من أجل جمع التبرعات لتهيئة الجيش لمعركة الكرامة واستعادة الأرض.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، اليوم الأحد، قائلا:"إحنا بقالنا 6 سنين في حرب مع الإرهاب في سيناء، والجيش مقالش هاتوا تبرعات لبناء قدراتنا، علي الرغم من أنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، بالعكس الجيش والدولة تحركوا لبناء الدولة أثناء الاستنزاف اللي بيتم علينا".

وتابع الرئيس: "كان في حرب في سيناء وبناء في كل حتة في مصر، علشان محدش يعطلنا ولا يعوق حركتنا والبلد تطلع قدام ـ متسائلا :"طب ده مش استنزاف لقدراتنا واللي بيستشهد وبيصاب مش ابن مصر، ولما حد يحاول يسيء له، أمر يجب أن ننتبه له ونرد عليه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على حقيقة إصابة رمضان صبحى فى مباراة المنتخب
» الزمالك بطل افريقيا لليد بعد فوز مثير على سبورتنج
» أسعار الحديد في النازل والركود سيد الموقف
» هذا ما قاله أحمد موسى على الهواء عن سيناء
» تصريح ناري لـ "نبيل القروي" بعد الهزيمة بالانتخابات
» إجراءات عاجلة بشأن العمالة الوافدة في الكويت
» فوز المنتخب الأوليمبي على جنوب إفريقيا بهدف نظيف ودياً
» هذا ما قاله الرئيس التونسي الجديد في أول تصريح له
» خبير اقتصادي: هذا الأمر ساهم في خفض معدلات البطالة
» أول تعليق لـ«قيس سعيد» بعد فوزه برئاسة تونس
» «الحلفاوي»: هذا ثاني أفضل لاعب بعد «الخطيب»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية