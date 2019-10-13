"إحنا بنحارب ونبني ومطلبناش تبرعات من حد"

13 أكتوبر 2019 - 12:34 م





أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشعب المصري بعد الهزيمة كان يجمع التبرعات لبناء الجيش، والفنانون كانوا يحيون حفلات في مصر وخارجها من أجل جمع التبرعات لتهيئة الجيش لمعركة الكرامة واستعادة الأرض.



وأضاف السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، اليوم الأحد، قائلا:"إحنا بقالنا 6 سنين في حرب مع الإرهاب في سيناء، والجيش مقالش هاتوا تبرعات لبناء قدراتنا، علي الرغم من أنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، بالعكس الجيش والدولة تحركوا لبناء الدولة أثناء الاستنزاف اللي بيتم علينا".



وتابع الرئيس: "كان في حرب في سيناء وبناء في كل حتة في مصر، علشان محدش يعطلنا ولا يعوق حركتنا والبلد تطلع قدام ـ متسائلا :"طب ده مش استنزاف لقدراتنا واللي بيستشهد وبيصاب مش ابن مصر، ولما حد يحاول يسيء له، أمر يجب أن ننتبه له ونرد عليه".

