  • الإثنين 14 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:57 ص
بحث متقدم
مجلس النواب

اختفاء نجل عضو بمجلس النواب في ظروف غامضة

كنيسة

حريق هائل بكنيسة مارجرجس بحلوان والكنيسة تصدر بيان

مواقع التواصل الاجتماعي

خبير يكشف معلومة خطيرة عن مواقع التواصل

السيسي خلال مؤتمر الشباب

أهم رسالة للرئيس السيسي للمصريين خلال الندوة التثقيفية

أرشيفية

محطات التحلية.. هل تكون الحل لأزمة «سد النهضة»؟

أرشيفية

خبيران يحددان أولويات مقابلة «السيسي» و«أبي أحمد»

ارشيفية

تطور خطير.. الجيش السوري يتحرك لمواجهة تركيا

السيسي

«السيسي» يخص هذا الفنان بالإشادة عن دوره في فيلم «الممر»

مرتضى منصور

مرتضى يتقدم ببلاغ ضد «الخطيب» و19 شخصًا بالأهلي

سد النهضة

موقف مصري صارم ضد دول تعمل شركاتها بـ"سد النهضة"

صادم..الـ"واتساب" يساعد على اختراق هاتفك

الصفحة الأخيرة

واتساب
واتساب

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

رد صادم من كهربا على أنباء توقيعه لـ"الأهلي"

#

صادم.. جثة على متن طائرة في دولة عربية

#

قرار صادم من «واتساب»: لن يعمل على هذه الهواتف

#

تعليق صادم من مرتضي منصور على فستان رانيا يوسف

إكسبريس

واتساب

اختراق

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، عن حيلة جديدة تمكن للمتسللين الوصول إلى جميع رسائلك الموجودة على هاتفك الذكي عن طريق خاصية الصور المتحركة التي يتم إرسالها عبر تطبيق الـ"واتساب".

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن "الهاكرز" اكتشفوا طريقة للاستفادة من هذه الصور المتحركة للتحكم في هاتفك الذكي وقراءة جميع النصوص الخاصة بك.

وأضافت:" أن هذه الميزة قد تمكن عملية الاحتلال هذه، والتي تؤثر فقط على أجهزة ، المتسللين من سرقة الملفات المحفوظة على هاتفك الذكي، أو عرض محفوظات دردشة كاملة على أجهزة أندرويد المعرضة للخطر".

ويحدث الاختراق عندما يقوم مستخدم التطبيق بتحميل صور التي تحمل شفرة خبيثة، الأمر الذي يؤدي إلى تحميلها إلى هاتفك، والتي بدورها تسمح للمتسللين باختراق هاتفك.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهجوم الذي يستغل صور GIF لا يحدث إلا على الإصدارات الأقدم من نظام أندرويد مثل Android - 8.1 Oreo التي تم إطلاقها في أغسطس 2017، لذا إذا كنت تؤجل الترقية إلى أحدث إصدار من أندرويد Android ، مثل Android 10 الذي تم إصداره مؤخرًا، فيجب عليك التفكير في هذا الأمر الآن.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على حقيقة إصابة رمضان صبحى فى مباراة المنتخب
» الزمالك بطل افريقيا لليد بعد فوز مثير على سبورتنج
» أسعار الحديد في النازل والركود سيد الموقف
» هذا ما قاله أحمد موسى على الهواء عن سيناء
» تصريح ناري لـ "نبيل القروي" بعد الهزيمة بالانتخابات
» إجراءات عاجلة بشأن العمالة الوافدة في الكويت
» فوز المنتخب الأوليمبي على جنوب إفريقيا بهدف نظيف ودياً
» هذا ما قاله الرئيس التونسي الجديد في أول تصريح له
» خبير اقتصادي: هذا الأمر ساهم في خفض معدلات البطالة
» أول تعليق لـ«قيس سعيد» بعد فوزه برئاسة تونس
» «الحلفاوي»: هذا ثاني أفضل لاعب بعد «الخطيب»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية