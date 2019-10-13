هجوم مسلح على منزل وزير دفاع الحوثيين

13 أكتوبر 2019 - 12:13 م

أصيب وزير دفاع الحوثيين اللواء ركن محمد العاطفي، بجروح خطيرة في هجوم مسلح على منزله في مسقط رأسه بمنطقة خولان، شرقي صنعاء وفقا لما نشرته صحفية "صدى" السعودية.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن أشخاصا مجهولين أطلقوا وابلاً من الرصاص على منزله أثناء وجوده فيه ما أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة.

وتبين أن الحوثيين نقلوا "العاطفي" إلى مكان مجهول لكن الاتصالات به انقطعت ولا يزال مصيره مجهولا، حيث أن قبائل خولان أصدرت بيانا عقب الحادثة حذرت فيه من مغبة تصفيته كما صفي الرئيس السابق صالح الذي يعد العاطفي أحد الموالين له.

ونفت القبائل صلتها بالهجوم، كما اتهمت الحوثيين بمحاولات عدة لتصفيته، واتضح أنها طالبت القبائل جميع أبنائها ممن يقاتلون في صفوف الحوثي بالانسحاب من الجبهات كون المليشيات تسعى إلى تدمير الدولة والنظام الجمهوري والعودة باليمن إلى ما قبل عام 62 من الفقر والتخلف والمرض.