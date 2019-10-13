الشعب قال للقائد متمشيش بعد الهزيمة مش حاجة تانية وإحنا منتصرين

13 أكتوبر 2019 - 12:06 م





وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي، هزيمة 1967 بالتجربة المريرة، قائلا :" الشعب المصري كان لديه وعي أكبر من الهزيمة، وكانت روحه المعنوية عالية جدا.



و أضاف السيسي- خلال كلمته بالندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، اليوم الأحد، قائلا : "الشعب قال للقائد وإحنا في قمة الهزيمة متمشيش وكمل وإحنا معاك، مش قاله حاجة تانية وإحنا في قمة النصر".



و يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور المستشار عدلي منصور، واالمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعدد من قيادات القوات المسلحة.

