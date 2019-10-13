صورة نادرة لراحل طلعت زكريا تهز السوشيال ميديا

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طلعت ذكريا
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متابعات-علا خطاب

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انستجرام

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تجنيد

صورة

طلعت زكريا

نشرت ابنة الراحل طلعت زكريا، إيمي طلعت زكريا، صورة جديدة لوالدها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"،تعود لفترة تجنيد والدها في الجيش المصري وكتبت داعية له بالرحمة وطلبت من متابعيها قراءة الفاتحة له .


جدير بالذكر أن عزاء طلعت زكريا، كان قد أقيم مساء الخميس 10 أكتوبر بمسجد الحامدية الشاذلية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، في مقدمتهم نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .


وكان الفنان الراحل انتهى منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد .



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