  • الإثنين 14 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:57 ص
بحث متقدم
مجلس النواب

اختفاء نجل عضو بمجلس النواب في ظروف غامضة

كنيسة

حريق هائل بكنيسة مارجرجس بحلوان والكنيسة تصدر بيان

مواقع التواصل الاجتماعي

خبير يكشف معلومة خطيرة عن مواقع التواصل

السيسي خلال مؤتمر الشباب

أهم رسالة للرئيس السيسي للمصريين خلال الندوة التثقيفية

أرشيفية

محطات التحلية.. هل تكون الحل لأزمة «سد النهضة»؟

أرشيفية

خبيران يحددان أولويات مقابلة «السيسي» و«أبي أحمد»

ارشيفية

تطور خطير.. الجيش السوري يتحرك لمواجهة تركيا

السيسي

«السيسي» يخص هذا الفنان بالإشادة عن دوره في فيلم «الممر»

مرتضى منصور

مرتضى يتقدم ببلاغ ضد «الخطيب» و19 شخصًا بالأهلي

سد النهضة

موقف مصري صارم ضد دول تعمل شركاتها بـ"سد النهضة"

مقتل 19 شخصا وفقد العشرات في إعصار اليابان

عرب وعالم

اعصار اليابان
اعصار اليابان

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مقتل وإصابة 55 شخصًا في تفجير انتحاري

#

واشنطن تطالب بتسريع عملية إحلال السلام بأفغانستان

#

كابل.. مقتل وإصابة العشرات في انفجار بصالة أفراح

#

وصول أسر ضحايا «هجوم نيوزيلندا» لإداء فريضة الحج

اليابان

اعصار

اعصار اليابان

اعصار هاغيبيس

قتل 19 شخصا على الأقل فيما فقد العشرات جراء إعصار قوي تسبب في سقوط أمطار غزيرة أدت إلي فيضانات في طوكيو، ويأتي ذلك يعد يوم من وصول الإعصار هاجيبيس إلى جنوب طوكيو وتحركه شمالا، اليوم الأحد.

وقال يوشيهيد سوجا، المتحدث باسم الحكومة اليابانية، للصحفيين إن "الإعصار الرئيسي تسبب في أضرار جسيمة شرقي اليابان. نُشر 27 ألف جندي ورجل إنقاذ في هذه العملية"، حسبما نشرت سكاي نيوز عربية.

وبُثت لقطات لمروحية إنقاذ تحلق في المنطقة التي غمرتها الفيضانات في محافظة ناغانو، حيث انهار جسر أعلى نهر شيكوما بالقرب من مناطق سكنية.

والتقطت المروحية مواطنين تقطعت بهم السبل في الطابق الثاني لمنزل غمرته المياه. كما أظهرت لقطات جوية جرارات تحاول السيطرة على الفيضانات.

وغمرت المياه مدينة داتا بمحافظة فوكوشيما، ولم تر سوى أسطح منازل في بعض المناطق. كما غمرت المياه أجزاء من ولاية مياغي القريب، في حين فاض نهر تاما في طوكيو.

وحذرت السلطات من خطر وقوع انهيارات طينية. وكان بين القتلى مواطنين دفنت منازلهم في انهيارات أرضية، وآخرين جرفتهم الأنهار الهائجة.

وقال سوجا إن السلطات ستبدأ في جهود إعادة الأعمار. وأضاف أن حوالي 379 ألف منزل بات بدون كهرباء، بالإضافة إلى انقطاع مياه الشرب عن 14 ألف منزل.

واستؤنفت العديد من خدمات القطارات في منطقة طوكيو في الصباح الباكر، رغم خضوع عربات لفحوصات سلامة ويتوقع إعادة تشغيلها لاحقا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على حقيقة إصابة رمضان صبحى فى مباراة المنتخب
» الزمالك بطل افريقيا لليد بعد فوز مثير على سبورتنج
» أسعار الحديد في النازل والركود سيد الموقف
» هذا ما قاله أحمد موسى على الهواء عن سيناء
» تصريح ناري لـ "نبيل القروي" بعد الهزيمة بالانتخابات
» إجراءات عاجلة بشأن العمالة الوافدة في الكويت
» فوز المنتخب الأوليمبي على جنوب إفريقيا بهدف نظيف ودياً
» هذا ما قاله الرئيس التونسي الجديد في أول تصريح له
» خبير اقتصادي: هذا الأمر ساهم في خفض معدلات البطالة
» أول تعليق لـ«قيس سعيد» بعد فوزه برئاسة تونس
» «الحلفاوي»: هذا ثاني أفضل لاعب بعد «الخطيب»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية