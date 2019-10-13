بـ"تصرف صادم"..فنان شهير يثير ضجة في زفاف ابنته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان مصطفى فهمي، وهو يرقص مع ابنته في حفل زفافها، حيث نال إعجاب الكثيرين .

شارك الفنان مصطفى فهمي ابنته، دينا، الرقص أكثر من مرة، الأولى كانت في بداية الحفل وقبل تسلميها للعريس، حيث قام بتقبيلها واحتضانها في لحظات أثارت تفاعل الحضور.

يذكر أن دينا هي ابنة الفنان من سيدة إيطالية وله منها ولد آخر، واستمر زواجهما لمدة 23 عاما إلى أن حدث الانفصال بينهما، وتزوج بعد ذلك من الفنانة رانيا فريد شوقي، عام 2007، وانفصلا نهائيًا في عام 2012، وارتبط بعدها بالإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2017.