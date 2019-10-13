مصر تحقق فائض مالي 7.1 مليار جنيه

13 أكتوبر 2019 - 11:58 ص

حققت مصر فائضا ماليا أوليا قيمته 7.1 مليار جنيه (437.7 مليون دولار)، حسب إشارة المؤشرات المبدئية للأداء المالي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 الذي لا يتضمن مدفوعات الديون، بلغ 7.2 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2018-2019.

وتستهدف مصر عجزا في الميزانية نسبته 7.2 بالمائة في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2 بالمائة في 2018-2019، وتحقيق فائض أولي 124 مليار جنيه، ارتفاعا من 104 مليارات في السنة السابقة، بما يعادل 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما نشرت اسكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد مصر 5.8 بالمائة في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9 بالمائة، لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل 6 أشهر.

ورفع البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6 بالمائة من 5.5 بالمائة، متواكبا مع تقديرات الحكومة.

وقال البنك الدولي في مذكرة "حافظت مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام".

ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6 بالمائة في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.