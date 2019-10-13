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الرئيس الروسي يشيد بولي العهد السعودي لهذا السبب

عرب وعالم

بوتين وولي العهد
بوتين وولي العهد

وكالات - الدويني فولي

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محمد بن سلمان

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في ما تم إنجازه في إطار اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، الذي يهدف لإرساء الاستقرار في سوق النفط العالمية.
وجاء تصريح بوتين، خلال مقابلة جرت في منتجع سوتشي لـRT و"العربية" و"سكاي نيوز" قبل جولة خليجية مرتقبة، وقال فيها إن "(أوبك+) هي مبادرة للتعاون في مجال النفط، وكل ما تم إنجازه في إطارها لا يصب في مصلحة المنتجين فقط بل والمستهلكين أيضا، فالكل مهتم باستقرار السوق العالمية أكثر من الاهتمام بأسعار النفط".


وأضاف، أن "معظم ما تم تحقيقه في إطار (أوبك+) تم بمبادرة (الأمير محمد بن سلمان)، ونحن دعمناها. كل ما سيعزز استقرار السوق يجب مواجهته وتحييد المخاطر عن سوق النفط".


وعن تأثير أحداث مثل الهجمات على منشآت نفطية على التعاون في إطار "أوبك+"، قال الرئيس الروسي: "إذا اعتقد شخص ما أن أعمالا كالاستيلاء على الناقلات والهجمات على البنية التحتية النفطية ستؤثر على تعاون روسيا وأصدقائنا العرب أو ستدمر تعاوننا في "أوبك+" فهم جميعا مخطئون بل على العكس ستعمل على توحيدنا لأن هدفنا هو استقرار الأوضاع في أسواق الطاقة العالمية".

وردا على سؤال فيما إذا كانت القيادة الروسية تراهن على الدور الذي يقوم به الأمير محمد بن سلمان في تعزيز العلاقات الثنائية وعلى مستقبل المنطقة، قال بوتين: "نعم، يلعب (الأمير محمد بن سلمان) دورا، وينفذ الدور بشكل ناجح، لدينا معه علاقات شخصية ودية جدا، فهو المبادر في الكثير من المشاريع بين موسكو والرياض، وهذه المبادرات قائمة وتتطور باستمرار".


وأضاف، أن روسيا تولي الزيارة إلى السعودية أهمية كبيرة، وتأتي ردا على زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا في 2017، واصفا زيارة الملك سلمان بالتاريخية.


و"أوبك+" عبارة عن اتفاق يضم 24 دولة منتجة للنفط من داخل وخارج "أوبك"، تقوم بتقليص إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل في اليوم عن مستوى الإنتاج في شهر أكتوبر 2018.


ويتوجه بوتين الأسبوع المقبل في جولة خليجية، إذ سيزور السعودية الاثنين، والإمارات الثلاثاء. كما تشمل الجولة توقيع وثائق مهمة مع قيادتي البلدين تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، ولاسيما في مجال الاستثمار، وتحفيز التبادل التجاري.


كذلك ستوقع روسيا والرياض، أبرز منتجين للنفط في العالم، خلال الزيارة على "ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط" لإعطاء التعاون في إطار "أوبك+" صبغة رسمية.


وكانت الدول المشاركة في "أوبك+" قد وافقت في يوليو الماضي على ميثاق تعاون دائم، حينها تمت الموافقة عليه بالإجماع بواسطة رفع الأيدي خلال حفل قصير في مستهل اجتماع بمقر منظمة "أوبك" في فيينا بحضور ممثلي الدول الـ14 الأعضاء في "أوبك" والدول الـ10 التي تحالفت معها من خارج المنظمة.

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