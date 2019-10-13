السيسي لـ"الجندي": "اتكلم براحتك الموضوع مهم"

13 أكتوبر 2019 - 11:31 ص





تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الدكتور محمد الجندي نائب مدير البحوث القانونية والتكنولوجيا بالجامعة البريطانية في مصر، مطالبا إياه بأن يحصل على وقته الكافي في حديثه عن استخدامات التكنولوجيا.



وقال "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، مخاطبا الجندي: "دكتور محمد متستعجلش، خد وقتك، أنت بتتكلم في موضوع مهم اتكلم براحتك ".



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور المستشار عدلي منصور، والمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعدد من وقيادات القوات المسلحة

