إقرار جديد للملك سلمان وولي العهد بشأن القوات الأمريكية

13 أكتوبر 2019 - 11:27 ص

أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن الملك سلمان وولي عهده أقرا بنشر تعزيزات إضافية ومعدات دفاعية للقوات الأمريكية بعد الهجوم الذي استهدف "أرامكو" الشهر الماضي.





وقالت الوكالة السعودية، إن "استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية جاء إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد".









وصرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية حسب الوكالة، أنه "إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وانطلاقا من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة، والاقتصاد العالمي".







