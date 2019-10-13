"شاهين": لازم نبص لاحتياجات الأقباط شوية

13 أكتوبر 2019 - 11:16 ص





طالب الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، المواطنين المسلمين ببناء كنائس لإخوتهم المسيحيين في مصر،قائلا: "عايزها تبقى مبادرة شخصية من المسلمين، يروحوا يقولوا للمحافظ لو سمحت عايزين نبني كنيسة في المنطقة دي علشان بيروحوا أماكن بعيدة، بدلا من أن يهيج الناس عندما يرون كنيسة يتم بناؤها، ده مش كلام".



وأضاف "شاهين"، خلال برنامجه "الصديقان"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن هناك مناطق كبيرة جدًا في الصعيد، ويوجد فيها مسيحيين بالآلاف ولا يوجد لديهم كنيسة، ويضطرون للسير ثلاثة أو أربعة كيلومتر من أجل الوصول لأقرب كنيسة.



وتابع الداعية الإسلامي قائلا :"الشخص الذي يسكن بعيد عن المسجد بـ200 متر "بيستصعب المشوار"، وبيحاول يروح للأقرب حتى لو كانت زاوية وبالمثل المسيحي أيضا معقبا "لازم نشوف احتياجات أخونا الأقباط و بسرعة".

