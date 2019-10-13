فتاة بملابس مثيرة في أكبر مولات الكويت تشعل مواقع التواصل

13 أكتوبر 2019 - 11:01 ص

أثار مقطع فيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، حيث كشف ظهور فتاة بملابس مثيرة؛ ما تسبب في ملاحقة عدد من الشباب والمراهقين لها.

وظهرت الفتاة وفقًا لصحفية "صدى الالكترونية" ترتدي فستان يكشف عن تفاصيل جسدها بمجمع الأفنيوز، الذي يعد أكبر مجمع ومركز تجاري بالكويت.

وتسبب الفيديو في غضب كبير ومطالب بضرورة فرض مزيد من الحزم لمنع انتشار تلك النماذج المسيئة للمجتمع الكويتي ، وسط تساؤلات عن سبب تساهل أمن المجمعات مع مثلها رغم طرد الرجال الذين يرتدون "الشورت".