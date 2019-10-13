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أول تعليق لطليق سميحة أيوب على نشر صورها بملابس النوم

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سميحة ايوب
سميحة ايوب

متابعات-علا خطاب

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سميحة أيوب

احمد النحاس

عقب نشر صور لها بملابس البيت، خرج المخرج أحمد النحاس، طليق الفنانة سميحة أيوب،عن صمته، موضحًا أن هاتفه تعرض للسرقة وذلك بعد سيل الهجوم والانتقادات التي تعرض لها بسبب نشره صورة لطليقته الفنانة سميحة أيوب بملابس المنزل خلال فترة زواجهما.

وعقب ذلك، أعلن النحاس إصابته بمرض سرطان القولون، وأوضح أن حياته انتهت بعد اتهامات طليقته سميحة أيوب له بالسرقة وتزوير شيكات، موضحاً أن ما تفعله يعود سببه لكونه رفض الشهادة في المحكمة أنه تزوجها 28 يوما فقط.

وكتب من خلال حسابه على "فيس بوك": "كل ده عشان ماردتش أزور وأقول إننا اتجوزنا 28... من بكره هانام على الأرض عشان كنت مُصر الحقيقة تبان... وانا عندي سرطان القولون من الدرجة الرابعة وبتبول دم دائماً، عشرين سنة خسرتهم من حياتي وشغل بسببك".

وكذلك قال أحمد النحاس إن سميحة أيوب تهربت من الاعتراف بزواجهما لحصولها بشكل غير قانوني على معاش زوجها الراحل سعد الدين وهبة.



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