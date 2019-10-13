استقرار سعر الدولار عند هذا الرقم

سارة أشرف
استقر سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، في بداية تعاملات اليوم الأحد ، فبلغ سعره نحو 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس
وسجلت العملة الخضراء نحو 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيها للبيع، ببنك الشركة المصرفية العربية سايب SAIB .
وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.21 جنيه للشراء، 16.31 جنيها للبيع.
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