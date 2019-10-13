تطورات جديدة عن الحالة الصحية لشريف مدكور

كشف الإعلامي شريف مدكور، تفاصيل جديدة عن مرضه ، مؤكدا أنه حتى الآن في مرحلة العلاج الكيماوي من مرض السرطان، معقبا :" باخد جلسة كل ثلاثة أسابيع، ل 6 أقراص كيماوي كل يوم".



وأضاف "مدكور"، في لقاء مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، قائلا :"متعايش مع الكيمو وبعتبره صديق ليا، رغم إنه متعب، خاصة إن المريض بعد الجلسة بيشعر بالقيء وعدم القدرة على تناول الطعام.

وأضاف "مدكور"، في لقاء مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، قائلا :"متعايش مع الكيمو وبعتبره صديق ليا، رغم إنه متعب، خاصة إن المريض بعد الجلسة بيشعر بالقيء وعدم القدرة على تناول الطعام.