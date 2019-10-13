» القبض على فنانة شهيرة لسبب صادم

13 أكتوبر 2019 - 08:25 ص

ألقت السلطات الأمريكية القبض على الفنانة الشهيرة جين فوندا لسبب بدا صادما للكثير من محبيها.



وشاركت "فوندا" في مظاهرات بأمريكا تطالب بالحفاظ على البيئة ، إلا أن مجموعة من رجال الشرطة ألقوا القبض عليها وقاموا باصطحابها إلى عربة الشرطة أمام الكونجرس الأمريكي.



وأثارت لحظات القبض على "فوندا" موجة من الجدل ، حيث التقطت العديد من المحطات الأمريكية أشهرها "CBS" لحظة القبض وسط دهشة الكثيرين.



وحققت "فوندا" شهرة واسعة في فترة الستينيات وحصلت على جائزتي أوسكار ثم اعتزلت عام 1991 قبل أن تعود للفن من جديد عام 2005.



