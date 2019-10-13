» شبيه صلاح يفجر مفاجأة مدوية: أصور الإعلانات بدلا منه

أحمد عادل شعبان
فجر أحمد بهاء - الشهير بأنه شبيه النجم المصري محمد صلاح - مفاجأة مدوية عن الأمر التي تجمع بينه وبين نجم ليفربول .
وقال "بهاء" في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو الليثي" : "أقوم بدور صلاح في الكثير من الإعلانات .. حيث يصور هو الجزء الخاص به في انجلترا بينما أصور أنا الباقي في مصر ، فصلاح مشغول بالمباريات ولا يستطيع الحضور".
وأضاف: "من ضمن تلك الإعلانات إعلان فودافون الأخير فضلا عن إعلان بيبسي".
وتابع: "أتعرض لمواقف كثيرة طريفة بسبب الشبه الكبير بيني وبين صلاح ، وأبرزها حين ذهبت ذات يوم إلى شارع جامعة الدول العربية للاحتفال بفوز مصر في إحدى المباريات وهناك تجمهر الناس حولي وظنوا أني صلاح لولا أن الشرطة أنقذتني".
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