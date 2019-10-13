محمد صلاح يحرج أمير قطر

13 أكتوبر 2019 - 07:29 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - عن تقرير صحفي منشور يكشف عن تسبب النجم المصري محمد صلاح في موقف محرج لقطر وأميرها تميم بن حمد.



وقال "أديب" في برنامجه : "ليفربول وجه تحذير شديد اللهجة إلى قطر وأميرها من محاولة استغلال محمد صلاح سياسيا أثناء لعبه في كأس العالم للأندية المقام في الدوحة".



وأضاف: "بقولكم من دلوقتي أهو إن ابنكم محمد صلاح وارد حد يحاول يستغله في كيد سياسي فليفربول بيقول من دلوقت اوعوا حد يستخدمه في ترويج سياسي



