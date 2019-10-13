محمد صلاح يحرج أمير قطر

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - عن تقرير صحفي منشور يكشف عن تسبب النجم المصري محمد صلاح في موقف محرج لقطر وأميرها تميم بن حمد.
وقال "أديب" في برنامجه : "ليفربول وجه تحذير شديد اللهجة إلى قطر وأميرها من محاولة استغلال محمد صلاح سياسيا أثناء لعبه في كأس العالم للأندية المقام في الدوحة".
وأضاف: "بقولكم من دلوقتي أهو إن ابنكم محمد صلاح وارد حد يحاول يستغله في كيد سياسي فليفربول بيقول من دلوقت اوعوا حد يستخدمه في ترويج سياسي
#الحكاية| ليفربول يطالب قطر وأميرها بعدم استغلال محمد صلاح سياسياً أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية#MBCMASR pic.twitter.com/jBj8dZ4prd— MBC مصر (@mbcmasr) October 12, 2019
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