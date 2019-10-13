مرتضى يحرج أحمد جمال: متقاطعنيش .. مش هتعلمني أقول ايه ومقولش ايه

أحمد عادل شعبان
تحرض أحمد جمال - مقدم برنامج "الزمالك اليوم" - لموقف محرج بعد قيامه بمقاطعة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وكان "مرتضى" يتحدث في مداخلته عن بعض الأحداث في الوطن العربي مثل غزو الكويت وإعدام صدام حسين ، ثم انتقل للهجوم على صحيفة شريفة ، ليرد "أحمد جمال" قائلا: "خلينا في الهم العربي والقضية العربية يا فندم بعد إذنك".
و رد "منصور" قائلا: "لا أنا أقول اللي أنا عايز أقوله .. لا متقاطعنيش .. ومن فضلك مش هتوجهني أقول ايه ومقولش ايه ".
ورفض "مرتضى" استكمال الحديث قائلا: "اتفضل .. كمل أنت يا أستاذ أحمد أنا سامعك".
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