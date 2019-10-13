والد محمود البنا يفجر مفاجأة مدوية عن الفتاة التي مات بسببها

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نفى محمد البنا - والد محمود البنا "ضحية الشهامة" - صحة ما تردد عن قيام الفتاة التي دافع نجله عنها بتغيير أقوالها في التحقيقات مما يغير من مجرى القضية .

وقال "البنا" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "الفتاة لم تغير أقوالها وأيضا أسرة القاتل محمد راجح لم تعرض علينا مبلغا ماليا لنتنازل عن القضية .. هذا الأمر لم يحدث".

وتابع: "لا أستطيع الجزم بسن محمد راجح قاتل ابني .. البعض يقول 19 والبعض يقول 18 والبعض يقول أنه في أولى جامعة .. لا أعلم".

واستدرك: "أتمنى أن تكون وفاة ابني بداية لتعديل المسار ، وبخاصة في التربية ، لو الشاب يخاف من عقاب أبوه وأمه ما كان سيصبح عنده هذه الحالة من الغل والحقد والانتقام وعدم الخوف من ردة الفعل".

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