  • الأحد 13 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر09:56 ص
بحث متقدم
شريف مدكور

تطورات جديدة عن الحالة الصحية لشريف مدكور

دولار

استقرار سعر الدولار عند هذا الرقم

محمد صلاح

محمد صلاح يحرج أمير قطر

مصرع عامل تحت عجلات القطار بسوهاج

قاتل أبيه بـ"صفط اللبن" يلقي بنفسه أسفل القطار ويتحول لأشلاء

مرتضى منصور

مرتضى يحرج أحمد جمال: متقاطعنيش .. مش هتعلمني أقول ايه ومقولش ايه

فجر السعيد

فجر السعيد تطلب الدعاء: تعاملوا مع وفاتي أنه أمر محتوم

الطالب محمود البنا

والد محمود البنا يفجر مفاجأة مدوية عن الفتاة التي مات بسببها

كهربا

أول رد رسمى من الأهلى حول التعاقد مع نجم الزمالك

طارق حامد

وكيل طارق حامد يفجر مفاجأة عن رسالة اللاعب "الغامضة"

بالفيديو..

هذا ما قاله والد ضحية الشهامة في المنوفية بعد قرار النائب العام

آخر الأخبار

الطالب محمود البنا
الطالب محمود البنا

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

النائب العام يقرر إحالة قاتلي «شهيد المنوفية» للمحاكمة

#

هذا ما قاله السيسي عن فوز رئيس وزراء أثيوبيا بنوبل للسلام

#

وزير الأوقاف: هذا ما قاله "الحجاج بن يوسف" عن مصر

#

هذا ما قاله "الحلفاوى" عن اعتذار رئيس الزمالك

قال محمد البنا، والد محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ ضحية الشهامة"، إن قرار النائب العام بإحالة المتهمين بقتل نجله وعددهم 4 أفراد للمحاكمة الجنائية العاجلة "أثلج صدورنا"، معلقا: "شكرا ليهم".
وأشار "البنا"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه لا يعلم العمر الحقيقي لقاتل ابنه، حيث هناك من يردد أنه في أولى جامعة، منوها بأن الوضع في المحافظة هدأ عن الأيام السابقة.
وطالب والد "ضحية الشهامة"، بالافراج عن من قبض عليهم في المظاهرات المنددة بقتل محمود في المحافظة، لافتا إلى أن الكاتدرائية تواصلت معه لتقديم واجب العزاء، فضلا على أن هناك أفراد لا يعرفهم جاءوا لتقديم العزاء في محمود.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فايلر يوجه ضربة قاسية لـ"كهربا"
» واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع
» فنانة شهيرة بعد مقابلتها لـ"صلاح": هذا ما شعرت به
» القبض على فنانة شهيرة لسبب صادم
» فنانة شهيرة تقدم أغرب تبرير لسبابها المتواصل للناس .. وكرارة يندهش
» شبيه صلاح يفجر مفاجأة مدوية: أصور الإعلانات بدلا منه
» هذا ما قاله والد ضحية الشهامة في المنوفية بعد قرار النائب العام
» مدير التعاقدات بالأهلى يكشف: هذا هو سر إختيار فايلر
» دراسة صادمة تكشف: تكبير الثدي يهدد حياة الرضع
» هذا ما قاله نجم الأهلي عن شارة قيادة المنتخب
» فنان كبير يفجر مفاجأة مدوية عن أجور الفنانين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس