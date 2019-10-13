» دراسة صادمة تكشف: تكبير الثدي يهدد حياة الرضع

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عادة ما تلجأ معظم النساء إلي تكبير حجم الثدي دون التفكير في الاثار السلبية التي من الممكن أن تهدد حياة طفلك ومن المتاح إرضاع طفلك أثناء عملية زرع الثدي، ولكن المشكلة الاكبر تكمن في اللبن الذي يؤثر على طفلك بطريقة عكسية.
وتوثر عملية تكبير الثدي على قنوات الحليب وتصبح تالفة ووفقًا لموقع bold sky نتيجة لإختلاط الحليب مع المياة المالحة فتؤدي إلي وجود مشاكل صحية.
وكشفت دراسة جديدة في بريطانيا عن وجود نوعين رئيسيين من حقن الثدي وهما: السيليكون، والحقن بالمواد المالحة لذلك يجب مراعاة الأماكن التي يتم فيها إجراء شق ومساحة الزرع.
ويعد الشق المصنوع في حظيرة الثدي أو تحت الثدي أو بالقرب من الإبطين آمنًا جدًا حيث إنه لا يسبب أي ضرر في قنوات الحليب أو الأعصاب.
وتؤثر عملية زرع الثدي أثناء الرضاعة الطبيعية نتيجة لتعرض الحلمات للحساسية بعد الزرع، مما قد يؤثر بشكل كبير على إنتاج الحليب، وتمتنع عن إفراز اللبن نتيجة لتعرض الأعصاب للتلف.

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