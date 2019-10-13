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وكيل طارق حامد يفجر مفاجأة عن رسالة اللاعب "الغامضة"

وكيل طارق حامد يفجر مفاجأة عن رسالة اللاعب "الغامضة"

الرياضة

طارق حامد
طارق حامد

المصريون ـ متابعات

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أكد أحمد يحيى وكيل طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر أن ما كتبه اللاعب على (انستجرام) لم يكن موجهاً إلى الزمالك .. قائلاً "لم يقصد الزمالك".
كان طارق حامد قد نشر رسالة عبر قصص انستجرام وكتب "انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني. طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى". (
وقال أحمد يحيى: "ما كتبه طارق حامد ليس له أي علاقة بالزمالك".
وأضاف : "طارق حامد يتحدث مع إدارة الزمالك مباشرة إذا أراد أي شيء".
وتابع "لم يقصد الزمالك ولولا تواجده الحالي مع منتخب مصر ومنع اللاعبين من الظهور الإعلامي، لخرج وأوضح كل شيء".
وأشار "تواصلت مع طارق حامد وأكد لي إن ما كتبه لا يخص الزمالك بل أمور شخصية له".
طارق حامد صاحب الـ 30 عاما يمتد عقده مع الزمالك حتى 2021.
وانضم طارق حامد إلى الزمالك قادما من سموحة في 2014.
ورفع طارق حامد لقب الدوري والكأس مع الزمالك موسم  2014 / 2015  إلى جانب لقبي كأس مصر 2017-18 و2018-19 مع لقب السوبر المصري والسوبر المصري السعودي وكأس الكونفدرالية.


 

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