الحكومة الفلسطينية ترفض التهديدات الإسرائيلية

13 أكتوبر 2019 - 12:10 ص

رفضت الحكومة الفلسطينية تهديد إسرائيل بتحميلها «عواقب وخيمة» وتلويحها بوقف استقبال المنتجات الزراعية الفلسطينية، ردا على قرارها وقف استيراد المواشي من تل أبيب.



وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن «خطوة الحكومة الفلسطينية تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال».



وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تابعت مظاهرة الشاحنات التي نظمها مربو العجول والمواشي في إسرائيل، مطالبين بالضغط على الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرارها نظرا لما ترتب على تلك الخطوة من خسائر اقتصادية فادحة أصابت هذا القطاع الحيوي في إسرائيل.



وقال «ملحم» إن الحكومة تابعت قبل ذلك احتجاج إدارة مستشفى «هداسا» في القدس على القرار الفلسطيني وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية.

