» فنان كبير يفجر مفاجأة مدوية عن أجور الفنانين

12 أكتوبر 2019 - 11:10 م

أكد الفنان أحمد حلاوة، أن الإنتاج الفنى لابد أن يكون له سقف، خاصة وان الفترة الماضية شهد تطور مغاير واصبحت الأعمال الفنية تباع باسم نجمها، لذا من الطبيعى أن تجد بعض كبار النجوم يحصلون على مبالغ كبيرة، مقارنة بباقى أفراد العمل.



وأضاف "حلاوة" خلال لقاءه مع الإعلامية "قصواء الخلالى" فى برنامج "المساء مع قصواء" على قناة "TeN" أن الناس لديها مفهوم خاطئ عن أموال الفنانين، فهم يرأوا أجور النجوم الكبار فقط، لكن لا يعلموا ظروف باقى الفنانين، مؤكدا أن هناك نجوم كثيرون باعوا عفش منازلهم حتى يتمكنوا من مواجهة ظروف الحياة، كما أن هناك كبار رحلوا وهم فى حالة فقر شديدة رغم إنهم امتعوا المشاهدين مثل الكوميديان الكبير إسماعيل ياسين.



وشدد "حلاوة" أن الناس تنظر للأجور ولا تنظر لظروف الفنان، فلا أحد يعرف كيف يعيش عادل إمام، وكيف يعيش فنان مثل محمود ياسين وهو بعيد عن العمل منذ فترة كبيرة، موضحا أن نقابة المهن التمثلية تقوم بصرف إعانات ومعاشات وأدوية لعدد كبير من الفنانين نظرا لظروفهم المعيشة الضعيفة.

