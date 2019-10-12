فرنسا.. اعتقالات وجرحى خلال الحراك الـ48 لـ"السترات الصفراء"

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ألقت الشرطة الفرنسية، السبت، القبض على عدد من المشاركين في الحراك الثامن والأربعين لـ"السترات الصفراء"، في مدينة تولوز، جنوب غربي البلاد.
وقالت شرطة المدينة، إنها أوقفت "17 شخصا لارتكابهم مخالفت متعددة"، لم تحددها، حسبما نقل موقع قناة "فرانس 24" (رسمية).
كما أشارت إلى سقوط عدد من المصابين بجروح طفيفة من الشرطة والمتظاهرين إثر الاحتجاجات التي شهدتها مدينة تولوز.
وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين، اليوم، في تولوز بـ"عدة آلاف"، حسب المصدر ذاته.
ولم تستمر المسيرة في تولوز أكثر من عدة دقائق قبل أن تملأ سحب الغاز المسيل للدموع شوارع المدينة الرئيسية، ليتفرّق المتظاهرون إلى مجموعات أصغر.
وتعد تولوز معقل حركة "السترات الصفراء" ولطالما شهدت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين.
وفي مدينة متز (شمال شرق)، شهدت التظاهرات مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين، عندما خرج عشرات المتظاهرين، معظمهم شباب يرتدون اللون الأسود، من مسيرة رئيسية وحاولوا التوجه إلى طرق المشاة.
ونقلت القناة الفرنسية، عن شرطة المدينة، أنّ الشباب "ألقوا الحجارة و3 قنابل حارقة على عناصر الأمن، لكن دون التسبب في وقوع أي إصابات".
وبات من المعتاد أن تشهد تظاهرات "السترات الصفراء" المستمرة منذ 10 أشهر في فرنسا ضد سياسة الحكومة الاجتماعية والضريبية، حوادث عنف في عدة مدن، واعتقال عدد من المتظاهرين.
ويواصل أصحاب السترات الصفراء احتجاجاتهم منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
ومنذ بدء الاحتجاجات، لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 4 آلاف و245 آخرون بينهم 1797 شرطيا، فيما أوقفت الشرطة أكثر من 12 ألف محتج. -

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