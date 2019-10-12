"أبو هشيمة" يكشف علاقته بالمتهم بالتخابر في قطر

12 أكتوبر 2019 - 11:00 م

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إن اتهام المصريين علي سالم ووليد عبد العزيز، بالتخابر في قطر قمة في الإفلاس لأنهما كانا يعملان في مؤسسة مدنية وهي بي إن سبورت.



وأوضح أبو هشيمة - خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، ويقدمه ?«عمرو أديب»- أن الأمر بدأ عندما أذاعت القنوات المصرية تصفيات كأس العالم ومباريات عالمية، منوها أن قناة أون سبورت حققت نجاحا كبيرا في فترة وجيزة مما أثار غيرة قناة بي إن سبورت القطرية.



وأشار أبو هشيمة، إلى أنه تعرف على المهندس علي سالم لخبرته في الإعلام وشارك في تأسيس الجزيرة، منوها إلى انه يعمل منذ 23 عاما في قطر ولكن تعرض للخيانة وتم إلقاء القبض عليه ووُضع في السجن في لحظة.



ونوه إلى انه من التهم الموجهة إلى المهندس علي سالم التخابر مع الدولة المصرية، لافتا إلى أنه بالفعل جلس مع علي سالم للاستفادة من خبراته والأمر كله احترافي وليس له علاقة بالتخابر .

