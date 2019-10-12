تعليق ناري لـ"أديب" على اعتقال قطر لمصريين بتهمة التخابر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك اثنين من المصريين وهما علي سالم، ووليد عبد العزيز مسجونان في السجون القطرية منذ عام، موضحا أنهما كانوا يعملون في قناة الجزيرة.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن "سالم وعبد العزيز" سجنوا لمدة 6 أشهر في سجن انفرادي، بدون طعام أو شراب، فضلا على أنهم ممنوعان من الحصول على دواء، أو الاتصال بمحامين يدافعون عنهم.