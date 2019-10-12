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1.6 مليون ياباني يخلون منازلهم مع اقتراب إعصار هاغيبيس

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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، السبت، مقتل شخص وإجبار نحو 1.6 مليون من سكان اليابان على إخلاء منازلهم، مع اقتراب وصول إعصار "هاغيبيس" إلى وسط وشرقي البلاد.
وقال هيروكي ياشيرو، المتحدث باسم فرق الإطفاء في منطقة إيشيهيرا بمديرية شيبا، إن "رجلا (49 عاما) عُثر عليه في شاحنة صغيرة مقلوبة، وقد نقل إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته"، حسبما نقلت شبكة "إن اتش كي" المحلية.
ويعد "هاغيبيس" الذي يتوجه مباشرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو، الإعصار الأسوأ الذي يضرب وسط وشرقي البلاد منذ 60 عاما.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أنّ الإعصار سيضرب اليابان، مساء السبت ترافقه رياح تبلغ سرعتها 216 كيلومترا في الساعة، حسب المصدر ذاته.
ويتوجه "هاغيبيس" بشكل مباشر إلى مدينة طوكيو، وتسبب قبل وصوله باضطرابات في حركة النقل وانقطاع التيار الكهربائي في البلاد.
وأدى الإعصار إلى إلغاء مباراتين في بطولة العالم للركبي، كما أثر على تنظيم جائزة فورمولا 1 في سوزوكا بوسط البلاد.
وعلى صعيد حركة المواصلات، ألغت شركات الطيران، السبت، ألف و660 رحلة داخلية و260 رحلة دولية، كما ألغيت رحلات العديد من القطارات السريعة وأغلقت عدد من خطوط المترو في طوكيو.
وفي السياق، أوضحت الوكالة أن مدى الإعصار واسع جدا وسيؤدي إلى "هبات رياح عنيفة وإلى هيجان البحر" في مناطق عديدة في البلاد.

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