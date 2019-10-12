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النرويج تنتزع نقطة قاتلة من إسبانيا في تصفيات "يورو 2020"

الرياضة

مفارقات في مواجهات إيطاليا أمام إسبانيا
مفارقات في مواجهات إيطاليا أمام إسبانيا

المصريون ووكالات

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إسبانيا تقترب من التأهل لـ "يورو 2020"

انتزع المنتخب النرويجي، السبت، نقطة غالية بالتعادل مع ضيفه الإسباني بهدف لكل منهما في الجولة السابعة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).
نجح المنتخب الإسباني في التقدم بهدف عن طريق ساول نيغويز، إلا أن المنتخب النرويجي تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 90 من ضربة جزاء سجلها جوشوا كينغ.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، اكتسح المنتخب السويدي مضيفه المالطي برباعية نظيفة، تناوب على تسجيلها ماركوس دانيالسون في الدقيقة 11، و سيباستيان لارسون من ضربتي جزاء في الدقيقتين 58 و71، و اندريه اغيوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66.
وكان منتخب رومانيا قد فاز في وقت سابق اليوم على جزر فاروه بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
بذلك، تتصدر إسبانيا الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق خمس نقاط عن السويد، وجاءت رومانيا ثالثة برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن النرويج، واحتلت مالطة المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وأخيرًا جزر فاروه بلا رصيد من النقاط. -

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