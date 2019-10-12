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العراق.. إعادة خدمة الـ 3G لجميع خطوط الهاتف النقال

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المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، السبت، إعادة خدمة البيانات 3G لجميع خطوط أجهزة الهاتف النقال في عموم محافظات البلاد.
وكانت الوزارة قد حجبت إشارة ترددات الجيل الثالث (3G) خلال الأيام الماضية على وقع الاحتجاجات الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات أخرى.
والجمعة، أعلنت "الاتصالات" العراقية عن إعادة خدمة الإنترنت على مدار الساعة إلى البلاد، بعد نحو 10 أيام من انقطاعها بصورة شبه مستمرة في خطوة لجأت إليها الحكومة في خضم الاحتجاجات المناهضة لها.
ويشكو ناشطون ومستخدمون في المحافظات التي شهدت تظاهرات وغيرها من استمرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي رغم عودة خدمة الإنترنت.
وكانت الحكومة العراقية قد بدأت قطع خدمة الإنترنت بصورة شبه مستمرة تقريبا منذ مطلع الشهر الجاري في مسعى، على ما يبدو، للتأثير على زخم الاحتجاجات عبر حجب المعلومات.
وانطلقت الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري من العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية، وتستمر لمدة أسبوع.
ووقع خلال الاحتجاجات نحو 120 قتيلا، بينهم عدد من أفراد الأمن، فضلا عن إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فيما أقرت الحكومة باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن العنف.
ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها. -

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