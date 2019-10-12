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إسرائيل تهدد بمنع استقبال المنتجات الزراعية الفلسطينية

عرب وعالم

إسرائيل
إسرائيل

المصريون ووكالات

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هددت إسرائيل، السبت، السلطة الفلسطينية، حال استمرارها في مقاطعة استيراد الأبقار والمواشي منها، بـ"عواقب وخيمة"، تتمثل في وقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية للأسواق الإسرائيلية.
جاء في بيان صدر عن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة)، الجنرال كميل أبو ركن، اطلعت الأناضول عليه.
وقال "أبو ركن" إنه أبلغ "نظرائه" بالسلطة الفلسطينية أنه "إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية سيترتب على ذلك عواقب وخيمة".
وهدد بأن إسرائيل "ستقدم في المدى القريب على وقف إدخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها".
وأضاف "لن تسمح إسرائيل بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتوجات الإسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد الطرفين".
وقال "بعد عدة توجهات لحل القضية على مستويات مختلفة، قمت بإنذار الطرف الفلسطيني بأن عدم عودة الأمور إلى سابقها سينتج عنه عدم السماح بإدخال جزء ملموس من المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية، وقف استيراد عدد من السلع من إسرائيل، بشكل كامل ونهائي.
وأرجعت الحكومة قرارها إلى سياستها للانفكاك الاقتصادي عن "اقتصاد الاحتلال".
تجدر الإشارة إلى أن السوق الإسرائيلية، تعد مستوردا رئيسا للزراعة الناتجة في الضفة الغربية، ويبلغ حجم المنتجات الزراعية التي تصدر من الضفة إلى إسرائيل نحو 280-300 طن يوميا، بحسب وسائل إعلام فلسطينية. -

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