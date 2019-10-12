رد ناري من حماس على "الموساد" الإسرائيلي.. هذا ما قالته

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اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، اعتراف رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي يوسي كوهين، باغتيال مسؤوليين بالحركة في أنحاء مختلفة بالعالم "انتهاك لسيادة الدول واعتداء على حرمة أراضيها".
جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة حازم قاسم، تلقت الأناضول نسخة منه، في أول رد رسمي من "حماس" على تصريحات "كوهين".
وقال قاسم : "الاغتيال ضد نشطاء المقاومة، يؤكد انتهاك الاحتلال لسيادة الدول، واعتداء على حرمة أراضيها وأنه يتصرف ككيان متمرد على القانون الدولي".
وشدد على أن "المقاومة الفلسطينية هي حق مشروع للشعب، وعلى الأمة بكل مكوناتها دعمها بكل السبل الممكنة".
وذكر قاسم، "أن جرائم الاحتلال داخل فلسطين وخارجها، لن تسقط بالتقادم، ولن توقف مقاومتنا، وسنغلق الحساب الكامل مع الاحتلال بتحريرنا لكامل أرضنا ومقدساتنا".
والجمعة، اعترف كوهين، بأن عناصره اغتالوا مسؤولين تنفيذيين في حركة "حماس" في أنحاء مختلفة بالعالم.
ولم يكشف كوهين في مقابلة مع صحيفة "ميشبحا" (العائلة) العبرية، عن أسماء المسؤولين الذين اغتالهم جهازه مكتفيا بالقول إن "حماس لم تعد تنسب هذه الاغتيالات لإسرائيل".
وقال كوهين "تم ارتكاب عدد قليل من عمليات الاغتيال، لكن العدو غير استراتيجيته، لم يعد في عجلة من أمره لنسب عمليات القتل لنا، لأسبابه الخاصة".
وتسلم كوهين مهام منصبه عام 2016 وينهي مهامه في 2020.
وكانت "حماس" وجهت في السنوات القليلة الماضية اتهامات لجهاز "الموساد" باغتيال عدد من نشطاء الحركة في تونس وماليزيا، فيما اكتفت إسرائيل بعدم التعليق على هذه الاتهامات. -

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