النائب العام يقرر إحالة قاتلي «شهيد المنوفية» للمحاكمة

قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إحالة المتهمين بقتل الشاب محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة" في المنوفية، والذي قتل دفاعًا عن إحدى الفتيات أثناء التحرش بها، إلى المحاكمة العاجلة.

وأثارت قضية مقتل الشاب محمود البنا، الاهتمام خلال الساعات الماضية بعد وفاته لدفاعه عن إحدى الفتيات من التحرش في منطقة بمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وبدأت النيابة التحقيق في القضية منذ وقوعها واستمعت لأقوال الشهود وألقي القبض على متهمين.

فيما تمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط المتهم الرئيسي، محمد أشرف راجح، 18 عامًا، وأصدقائه كلاً من إسلام عواد 17، عامًا، ومصطفى محمد، 17 عامًا، ومقيمان جميعًا بمدينة تلا.