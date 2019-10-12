«نور الدين» حكمًا لمباراة منتخب مصر وبتسوانا

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نور الدين

بتسوانا

كلف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إبراهيم نور الدين، لإدارة ودية منتخب مصر وبتسوانا المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب.

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الدفع بمعظم العناصر الأساسية والقوة الضاربة فى وديته أمام بتسوانا المقرر لها الاثنين المقبل فى إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

ويرغب الجهاز الفنى فى الظهور بمستوى مميز وتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز بأكثر من هدف، خاصة أنها اللقاء الأول للفراعنة تحت قيادة الجهاز الجديد الذى يضم محمد بركات مدير منتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدرب عام وسيد معوض مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس.


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