السعودية تكشف سبب استقبالها قوات أمريكية

12 أكتوبر 2019 - 09:38 م

كشفت وزارة الدفاع السعودية، سبب استقبالها قوات أمريكية على أراضيها، حيث إنها جاءت انطلاقًا من العلاقات الراسة بين البلدين.

صرح مصدر مسؤول بالوزارة، بأنه إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية.

وأوضح أن هذا في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة، والاقتصاد العالمي.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الإقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال، وترى المملكة في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية امتداداً تاريخياً للعلاقات الاستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان "نشر عدد كبير من القوات بالسعودية يشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية".