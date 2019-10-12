منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لودية بتسوانا

12 أكتوبر 2019 - 09:17 م

واصل المنتخب الوطني تدريباته تحت قيادة حسام البدري على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب، استعدادًا للمباراة الودية أمام نظيره البتسواني، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

وتضمن المران بعض تدريبات الجرى والإحماء ثم بعض التدريبات البدنية إلى فقرة لتحفيظ للاعبين بعض الجمل الخططية، واختتم بتقسيمة، حرص خلالها المدير الفنى على تصحيح أخطاء اللاعبين في التحرك السليم وسرعة التصرف في الكرة.

وكان البدرى استدعى 23 لاعبًا للانتظام في معسكر الفراعنة استعدادا لودية بتسوانا وهم: محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد، وأحمد حسن كوكا، بينما تم إعفاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذي أبلغ المدير الفنى شعوره بالإجهاد بسبب كثرة المشاركات مع الفريق الإنجليزى، فيما تأكد غياب عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي عن معسكر الفريق بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام أسوان بالجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز